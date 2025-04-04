Gaziantep'te köydeki kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Gaziantep'te iftar vakti bir köyde çocukların tartışmasına ailelerin dahil olduğu silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 27 Mart günü Şehitkamil ilçesi kırsal Küllü Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, akşam saatlerinde köyde çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Taşdelen (37), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki 2 çocuk babası Fethi Şahan da olaydan 8 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Fethi Şahan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP