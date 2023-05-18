Gaziantep'te korkutan patlama

Gaziantep'te bir iş yerine ait depoda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine ait halı ve makinelerin bulunduğu depoda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ardından işyerinde yangın çıktı.

Patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gaziantep'te bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana geldiği iddia edilen patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.