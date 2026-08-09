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Gaziantep'te 17 Yıl Ceza Alan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te 17 Yıl Ceza Alan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarmanın şok yol kontrolünde, uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nizip ilçesinde icra edilen şok yol kontrol faaliyeti esnasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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