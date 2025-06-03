Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i bulmak için arama çalışmaları 10. günde de devam ediyor. Ekipler, karadan ve havadan yoğun çaba sarf ediyor.

Gaziantep'te otizmli Onurcan, 10 gündür aranıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 10'uncu günde de devam ediyor.

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının 10 gündür sürdürdüğü aramalara havadan da İHA ve dron ile destek sağlanıyor. Ekipler, Fırat nehrinde de su altı ve su üstü aramalarda küçük çocuğu bulmak için aralıksız gayret gösteriyor.

Küçük çocuğun kaybolduğu kırsal Hasanoğlu Mahallesi ile çevresindeki 200 kilometrekarelik alanda günlerdir yoğun çalışmalar yapan ekipler, geceleri de arama faaliyetlerini termal kameralarla destekliyor. Aramalarda, hassas burunlu iz takip köpekleri kullanılıyor.

Günlerdir aralıksız devam eden aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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