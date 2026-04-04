Gaziantep'te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 13 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, trafikte tehlike oluşturan dilencilik ve satıcılık yapan 13 şahsı operasyonla yakaladı. Üç çocuk, yedi kadın ve çiçek satan üç erkek şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücüleri rahatsız eden ve trafikte tehlike oluşturan 13 şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücüleri rahatsız eden, trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik operasyon yaptı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro, Çocuk Şube, bölge ekipleri ve dron destekli hava devriyesi çalışmaları sonucunda, dilencilik yapan 3 çocuk, 7 kadın ve çiçek satan 3 erkek şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı