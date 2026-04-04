Gaziantep'te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 13 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücüleri rahatsız eden, trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik operasyon yaptı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro, Çocuk Şube, bölge ekipleri ve dron destekli hava devriyesi çalışmaları sonucunda, dilencilik yapan 3 çocuk, 7 kadın ve çiçek satan 3 erkek şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı