Gaziantep'te Husumetli Şahıs Silahla Ateş Açtı: Baba Ağır Yaralandı, Oğlu Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetli oldukları bir şahıs tarafından silahla ateş açılan baba ağır yaralanırken, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep'te husumetli oldukları şahsın silahla ateş açması sonucu baba ağır yaralanırken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.H. ve oğlu S.Ş.H., husumetli oldukları şahısla bir kebapçının önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıs, silahla S.Ş.H. ve İ. H.'nin içinde olduğu araca ateş açarak ikisini de ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ş.H. hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP