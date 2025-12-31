Haberler

Gaziantep'te kolu kırılan vatandaş için ekipler seferber oldu

Gaziantep İslahiye ilçesinde kolu kırılan bir kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine ulaşamadı. Devreye giren yol açma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı. Vali Kemal Çeber, kadına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gaziantep'te kolu kırılan bir kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldan ilçe merkezine ulaşamayınca devreye giren ekiplerin yol açma çalışmaları sonrası hastaneye yetiştirildi. Hastaneye ulaştırılan vatandaşı telefonla arayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Alaca Mahallesi'nde kolu kırılan ve şiddetli ağrısı bulunan bir kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye yol açma ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar açılınca rahatsızlanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

"Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise tedavisi devam eden vatandaşı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Hastaneye ulaştırılan kadın ise, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun" diyerek Vali Çeber ve yardımcı olan diğer yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
