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Nizip'te kağıt fabrikasında yangın

Nizip'te kağıt fabrikasında yangın
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mevkiinde bulunan Yaşar Kağıt Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, fabrikanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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