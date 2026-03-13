Haberler

Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 1 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla birlikte gümrük kaçağı 15 bin 382 adet tıbbi ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te güvenlik güçlerince gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ilaç operasyonu kapsamında belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 15 bin 382 adet tıbbi ilaç, 7 bin adet ilaç, 6 bin 304 adet sıvı çözelti, 200 adet enjektör ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Haberler.com
