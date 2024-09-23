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Gaziantep'te Kaçak Antibiyotik ve Cinsel İlaç Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Antibiyotik ve Cinsel İlaç Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, yabancı uyruklu iki şahsın üzerinde yaptığı aramada toplam 397 adet antibiyotik ve 285 adet cinsel içerikli kaçak ilaç ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu şüpheli 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde yürütülen yol kontrol devriyesi icra edildi. Devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu U.H. ve G.H isimli 2 şahsın üst araması yapıldı. Aramalar sonucunda şahısların yanlarında taşıdıkları çanta ve poşet içerisinde yurt dışından kaçak getirildiği tespit edilen barkodsuz, etiketsiz, özel saklama koşullarına uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Şüpheli U.H. ve G.H isimli yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık gaziantep Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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