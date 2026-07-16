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Jandarmadan huzur-güven uygulaması: 87 aranan şahıs yakalandı

Jandarmadan huzur-güven uygulaması: 87 aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen huzur-güven uygulamasında 87 aranan şahıs yakalandı, 90 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan huzur-güven uygulamasında 87 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile mülki ve adli makamların koordinesinde huzur-güven uygulaması yapıldı. İl genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamada 10 bin 191 şahıs ile 5 bin 246 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda 87 aranan şahıs yakalanırken 90 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında yol izin belgesi olmayan 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise gerekli idari işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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