Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda Kaçak Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahısı İslahiye'de yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa