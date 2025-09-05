Gaziantep'te Jandarma Operasyonlarında 52 Hırsız Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 71 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağustos ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonları sonucunda 33 faili meçhul hırsızlık olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 71 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 71 şüpheliden 52'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP