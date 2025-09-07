Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 130 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te son bir ayda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranana şahısların yakalanmasına yönelik Ağustos ayında çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP