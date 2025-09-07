Haberler

Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 130 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 130 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti.

Gaziantep'te son bir ayda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranana şahısların yakalanmasına yönelik Ağustos ayında çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.