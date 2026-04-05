Jandarma aranan 2 bin 280 şahsı yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mart ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 280 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 179'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı