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Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Gaziantep’te dış cephe mantolama iskelesinden düşen inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te dış cephe mantolama iskelesinden düşen inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Göğüş Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephe mantolama işini yapan inşaat işçisi İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşen işçi ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından inşaat işçisi İnanç Armağan'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Armağan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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