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Gaziantep'te İntihar Girişimi, Polis Kızın Hayatini Kurtardı

Gaziantep'te İntihar Girişimi, Polis Kızın Hayatini Kurtardı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir genç kız, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, genç kızı ikna etmeye çalışırken bir polis memuru cesurca hamle yaparak kızı içeriye çekti.

Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan bir genç kız, polisin yaptığı hamle ile kurtarıldı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kız bilinmeyen bir nedenle dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı ikna etmeye çalışırken, bir polis memuru ise evin içerisinden yaptığı ani bir hamleyle genç kızı içeriye çekerek kurtardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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