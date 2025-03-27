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Gaziantep'te iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te iftar vakti bir köyde çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te iftar vakti bir köyde çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati köyde çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet T. (37) isimli şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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