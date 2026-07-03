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Gaziantep'te 395 sürücüye toplam 3 milyon 649 bin TL ceza

Gaziantep'te 395 sürücüye toplam 3 milyon 649 bin TL ceza
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir haftadaki 'Huzurlu Parklar' uygulamasında 7 aranan şahıs yakalanırken, 395 sürücüye toplam 3 milyon 649 bin TL idari para cezası kesildi. 25 bin 439 kişinin sorgulandığı denetimlerde 2 bin 635 araç kontrol edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen "Huzurlu Parklar" uygulamasında 7 aranan şahıs yakalandı, 395 sürücüye toplam 3 milyon 649 bin TL idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 25 bin 439 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 74 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimlerde 790'ı motosiklet olmak üzere toplam 2 bin 635 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 395 sürücüye toplam 3 milyon 649 bin 267 lira idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların güvenle oyun oynayabilmesi ve vatandaşların parklarda huzur içinde vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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