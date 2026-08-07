Gaziantep'te Huzurlu Parklar Denetimi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklar ve çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve şüpheli durumların önüne geçmek için 'huzurlu parklar' denetimi yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki pek çok noktada 'huzurlu parklar' denetimi yaptı. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerde parklar ve çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve şüpheli durumların önüne geçilmesi amaçlandı. Denetimlerde, çok sayıda kişi, araç ve motosiklet sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda şüpheli şahıs, araç ve motosikletlere yönelik yasal işlem uygulandı.

Kentte benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı