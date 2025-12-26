Gaziantep'te jandarmadan 'huzurlu okul önleri-huzurlu sokaklar' uygulaması

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 'huzurlu okul önleri-huzurlu sokaklar' uygulaması yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'huzurlu okul önleri-huzurlu sokaklar' uygulaması yapıldı. Uygulama ile başta okul çevreleri olmak üzere sokaklar ve parklarda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amaçlandı. İl genelinde farklı yer ve zamanlarda yapılan uygulama ile 54 okul çevresi, 13 yurt çevresi, 40 metruk bina, 40 park, 163 sokak, 83 işyeri, 2 bin 39 şahıs ve bin 106 araç kontrol edildi.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP