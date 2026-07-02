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Jandarmanın huzur-güven uygulamasında 43 aranan şahıs yakalandı

Jandarmanın huzur-güven uygulamasında 43 aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen huzur-güven uygulamasında 43 aranan şahıs yakalanırken, 96 kilo kaçak tütün ve 9 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan huzur-güven uygulamasında 43 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile mülki ve adli makamların koordinesinde huzur-güven uygulaması yapıldı. Sokaklar ve parklarda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde yapılan uygulamada 37 metruk bina, 34 park-bahçe, 107 sokak, 87 işyeri ve bin 476 şahıs, 37 yabancı uyruklu şahıs ve 813 araç kontrol edildi.

Uygulama sonucunda 43 aranan şahıs yakalandı, 12 araç trafikten men edildi, 96 kilo gümrük kaçağı tütün ile 9 gram esrar ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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