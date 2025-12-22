Haberler

Gaziantep'te 76 araca 613 bin 544 TL ceza

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan Huzur 27 uygulaması kapsamında 76 araca toplam 613 bin 544 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama çerçevesinde 2 bin 994 şahıs sorgulanırken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur 27" uygulaması kapsamında 76 araca 613 bin 544 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur 27" uygulamasında kurallara uymayan araçlara da cezai yağdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 2 bin 994 şahıs sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında bin 135 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 76 araca toplam 613 bin 544 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Haber Yorumları

