Gaziantep'te 'Huzur-27' Uygulaması: 28 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerince kent merkezinde yapılan 'Huzur-27' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı, 134 araca ise 1 milyon 108 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, 15 bin 129 şahıs ile bin 643 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 137 gram uyuşturucu madde, 472 paket gümrük kaçağı sigara ve 250 adet faturasız ilaç ele geçirildi.

Uygulama sonunda 24 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 134 araca ise 1 milyon 108 bin 807 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP