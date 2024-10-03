Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 73 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarında 73 şahıs yakalanarak 34 olay aydınlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili çok sayıda operasyon yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve çalışmaları sonucunda yapılan operasyonlarda 34 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 73 şüpheli yakalandı.

73 şüpheliden 51'i tutuklandı

Gözaltına alınan 73 şüpheliden 51'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP