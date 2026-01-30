Haberler

Gaziantep'te 'hırsızlık çetesi' çökertildi: 6 gözaltı

Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 'şirinevler grubu' çetesi, yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon TL değerinde çalıntı eşya ve 38 araç sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hırsızlık çetesi yapılan operasyonla çökertildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 milyon TL değerinde çalıntı eşya ile 38 adet çalıntı araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'şirinevler grubu' olarak bilinen hırsızlık çetesine yönelik operasyon yapıldı.

114 ayrı hırsızlık olayı şüphelisi 6 şahıs yakalandı

Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek 85'i Gaziantep'te, 29'u ise çevre illerde meydana gelen 114 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki adli aramalarda suçta kullandıkları ve suçtan elde ettikleri gelirle temin edilen 7 araç, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 635 adet fişek, 11 adet altın ve 20 bin TL para ele geçirildi.

10 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ve 38 adet çalıntı araç sahiplerine teslim edildi

Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık yoluyla elde ettiği 10 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ile 38 adet çalıntı oto sahiplerine teslim edildi. Ayrıca suç eşyasını satın alan 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki yasal işlemlerin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
