Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın

Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde hırdavat malzemeleri satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri iş yerini saran alevlere müdahale etti. Yangın, 10 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

