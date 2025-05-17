Gaziantep'te Havalandırma Boşluğunda Yangın: Panik Anları

Gaziantep'te Havalandırma Boşluğunda Yangın: Panik Anları
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Gaziantep'teki bir apartmanda havalandırma boşluğunda yakılan ateş, kapıyı tutuşturdu ve binada panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Gaziantep'te bir evin havalandırma boşluğunda yakılan ateş kapıyı tutuşturdu. Meydana gelen yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Aydınlık mahallesi, Göz Caddesi Müftüoğlu Apt. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi ikamet ettiği evin havalandırma kısmında yolda bulduğu kabloların dışını yakmak için ateş yaktı, Yakılan ateş plastik kapıyı tutuşturdu. Dumanın havalandırmadan apartmana yayılması ile birlikte 7 katlı binada kısa süreli panik oluştu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı apartmanda küçük çapta hasar meydana geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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