Gaziantep'te 'kaynak' yapan 389 araca 1,7 milyon TL ceza

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hatalı şerit değiştiren 389 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 743 bin 213 TL ceza uygulandı. Denetimlerin Kent Güvenlik Yönetim sistemleri ile yapıldığı belirtildi.

Gaziantep'te 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 389 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 743 bin 213 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 günde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, 389 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 743 bin 213 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet dron kameralarına yansıdı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

