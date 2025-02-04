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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde, üzerine geri dönüşüm balyası düşen Suriyeli işçi Mahir El Vas hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te üretim tesisinde üzerine geri dönüşüm balyası düşen 20 yaşındaki Suriyeli işçi Mahir El Vas hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Nizip ilçesindeki bir geri dönüşüm üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir El Vas çalıştığı esnada üzerine geri dönüşüm balyası düştü. Olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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