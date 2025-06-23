Gaziantep'te Genç İntihar Girişiminde Bulundu, Polis Tarafından Kurtarıldı

Gaziantep'te Genç İntihar Girişiminde Bulundu, Polis Tarafından Kurtarıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, babasının aracını kaza yapmasının ardından intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından son anda yakalanarak kurtarılan gencin durumu dikkat çekti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, babasının aracıyla kaza yaptı. Olay sonrası babasının tepki göstermesi üzerine ağır hasarlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, atlamak üzereyken polis tarafından kolundan yakalanarak kurtarıldı.

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (26) isimli şahıs, babasına ait araçla park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza sonrası babasının sert tepkisine maruz kalan M.G. isimli genç, olay yeri yakınındaki ağır hasarlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durum üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bina çevresinde önlem alırken polis ekipleri ise genci intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, binadan atlamak üzereyken polis tarafından son anda yakalanarak kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar da gencin kurtarılmasına alkışlarla destek verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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