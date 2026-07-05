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Araban'da fıstıklık ve otluk alanda yangın

Araban'da fıstıklık ve otluk alanda yangın
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı bahçeleri ve ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Adıyaman'a sıçradı. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı yangını vatandaşlar traktör ve römorklarla söndürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Antep fıstığı bahçeleri ile kuruyan bitki örtüsünün bulunduğu ormanlık alanda nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, mahalleli ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araban ilçesine bağlı kırsal Yaylacık mahallesindeki Antep fıstığı ve Ormanlık alanda kuruyan bitki örtülerinin olduğu alanda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak dağlık arazide itfaiye araçlarının ilerleyebileceği yol bulunmaması nedeniyle ekipler yangına doğrudan müdahale edemedi. Yangına ilk müdahaleyi Yaylacık Mahallesi sakinleri ile çevredeki vatandaşlar traktör ve römorklarla yaptı. Vatandaşların yoğun çabası sürerken, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçeleri ve ormanlık alana da sıçradı. Yaylacık ve Yukarı Söğütlü mahallelerinde vatandaşların kendi imkanlarıyla gece geç saatlere kadar sürdürdüğü söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından Yaylacık ve Yukarı Söğütlü mahallelerinin sakinleri, benzer olaylarda daha hızlı müdahale edilebilmesi için bölgeye itfaiye araçlarının ulaşabileceği bir yol yapılmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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