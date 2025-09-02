Gaziantep'te Fırtına, Depremde Hasar Gören Binanın Çatısını Uçurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli fırtına, deprem sonrası tadilatı yapılmayan boş bir apartmanın çatısını havalandırdı. Olayda yaralanan olmadı, yol trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli fırtına, depremde hasar aldıktan sonra tadilatı yapılmayan bir binanın çatısını uçurdu.

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Osmanlı Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra tadilatı yapılmayan boş apartmanın çatısı, kısa süreli etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamadı. Rüzgarın etkisi ile binanın çatısı bağlantı yerlerinden koparak havalanırken bir kısmı ise uçtu. Yaralananın olmadığı olay sonrası polis ve zabıta ekipleri önlem alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
