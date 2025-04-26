Gaziantep'te FETÖ Üyesi 6 Yıl 6 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 2017 yılından itibaren firar durumunda olan T.Ö.A. isimli şüpheli şahıs Nurdağı ilçesinde saklandığı bir adreste yakalandı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP