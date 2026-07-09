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Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan firari FETÖ üyesi yakalandı

Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan firari FETÖ üyesi yakalandı
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Gaziantep'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY üyesi E.S., jandarma ekiplerince Oğuzeli'nde yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.S. isimli şüpheli şahsın Oğuzeli ilçesindeki ikametine geldiği tespit edildi. Örgüt üyesi şahıs, JASAT ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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