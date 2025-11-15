Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyesi Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıs, ikametine geldiği sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, Nizip'teki ikametine geldiği bilgisi üzerine JASAT timlerinin operasyonu ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP