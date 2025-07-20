Gaziantep'te Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp savrularak taklalar atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye-Hassa kara yolu kırsal Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karayuluk (56) yönetimindeki 31 N 8557 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra savrularak defalarca takla attı. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza kamerada

Sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Karayuluk idaresindeki hafif ticari aracın, seyir halindeyken kontrolden çıkma, bariyerlere çarparak savrulma ve havada defalarca takla atma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP