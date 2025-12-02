Haberler

Gaziantep'te Feci Kaza: Mehmet Çetinpolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çetinpolat, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada Çetinpolat'ın yanı sıra başka bir kişi daha hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpan araçta hayatını kaybedenlerden Mehmet Çetinpolat son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Çetinpolat'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Araban İlçe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Çetinpolat ailesi ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



