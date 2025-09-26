Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Çekici 6 Aracı Biçti

Haberler

Gaziantep'te sürücüsü rahatsızlanan çekici, kontrolden çıktıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti.

Olay, 22 Eylül günü Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir çekici, şeker hastası olan direksiyon başındaki sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yüklü çekici, önce önündeki bir araca hafif çarptı. Daha sonra sağa sola savrularak yoluna devam eden çekici, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında dalarak 6 aracı adeta biçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken rahatsızlandığı belirlenen çekicinin sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

Çekicinin, önündeki seyir halinde olan araca ve daha sonrasında kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpma anları ise başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlarda görüntüyü kaydedenlerin tepkileri ve bir kişinin ise 'çok yaklaşma' şeklindeki söylemi dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
