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Gaziantep’te elektrikli otomobil alev alev yandı

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Gaziantep’te park halindeki elektrikli otomobil, alev alev yandı.

Gaziantep'te park halindeki elektrikli otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesinde park halinde duran elektrikli otomobil, sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı sitedeki binada da maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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