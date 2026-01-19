Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrol faaliyetleri esnasında 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti icra edildi. Yol kontrol faaliyeti esnasında Şahinbey ve Nurdağı ilçeleri asayiş noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 8 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. İslahiye ilçesinde ise 1 düzensiz göçmene iş ve barınma imkanı sağladığı tespit edilen R.Ö. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.H. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B. ve R.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. - GAZİANTEP