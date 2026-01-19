Haberler

Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri, yol kontrol faaliyetleri sırasında 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti icra edildi. Yol kontrol faaliyeti esnasında Şahinbey ve Nurdağı ilçeleri asayiş noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 8 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. İslahiye ilçesinde ise 1 düzensiz göçmene iş ve barınma imkanı sağladığı tespit edilen R.Ö. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.H. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B. ve R.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

