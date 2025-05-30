Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Yakalama

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 5 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araçta 5 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu F.D., M.Z.F., A.K., Z.H. ve A.H.C. isimli 5 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü F.D., M.Z.F. ve A.H.C. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.H. ve A.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP