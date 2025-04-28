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Gaziantep'te Düğün Konvoyu Yapan 5 Tıra Cezai İşlem

Gaziantep'te Düğün Konvoyu Yapan 5 Tıra Cezai İşlem
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Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tır sürücüsüne toplamda 15 bin 800 TL para cezası uygulandı. Trafik denetleme ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tıra para cezası

GAZİANTEP - Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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