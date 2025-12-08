Gaziantep'te dron destekli denetimlerde 4 bin 786 araca ceza
Gaziantep'te gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde 63 bin 725 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 4 bin 786 araca ceza verilirken, 219 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün ehliyeti geri alındı.
Gaziantep'te dron destekli trafik denetimlerinde 63 bin 725 araç sorgulandı, 4 bin 786 araca cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri'nce TAG Otoyolu üzerinde Kasım ayı içerisinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 63 bin 725 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 4 bin 786 araca idari ceza uygulanırken, 219 aracı trafikten men edildi, 5 sürücünün ehliyeti ise geri alındı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa