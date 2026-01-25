Haberler

Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada

Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te trafiğe açık yolda drift atan iki sürücüye cezai işlem yapıldı. Sürücülerin belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, bir aracın park halindeki motosiklete çarpması dikkat çekti.

Gaziantep'te trafiğe açık yolda drift atarak tehlike saçan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak sürücü belgelerine 2 ay el konuldu. Araçların drift atarak tehlike saçtığı anlar kameraya yansırken bir aracın drift sırasında park halindeki motosiklete çarpması ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift atarak tehlike saçan 2 araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan şehir içi yolcu taşıma otobüsü ve ATV aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı. Her iki araç sürücüsünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, ATV araç trafikten men edildi.

Araçların drift atarak tehlike saçtığı anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ATV aracın drift sırasında park halindeki bir motosiklete çarpması ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...