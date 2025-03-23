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Gaziantep'te Define Kazısı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Define Kazısı Yapan İki Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından yakalanan Z.D. ve K.D. isimli şahıslar, suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına alındı.

Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Z.D. ve K.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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