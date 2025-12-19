Haberler

Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 şahsı jandarma suçüstü yakaladı
Gaziantep'in Araban ilçesinde izinsiz kazı yaparak define bulmaya çalışan dört kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen T.K., B.Ö., C.Ö. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda ise suçta kullanılan 5 adet kazı malzemesi, 1 adet hilti, 2 adet levye demiri, 1 adet balyoz, 1 adet el testeresi, 3 adet murç, 6 adet matkap ucu ve 3 metre halat ele geçirildi. - GAZİANTEP

