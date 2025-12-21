Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şafak operasyonu sonucunda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından yapılan şafak operasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.M.V. isimli yabancı uyruklu şahıs, Oğuzeli ilçesindeki yakalandı.

Gözaltına alınan İ.M.V. isimli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP