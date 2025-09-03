Haberler

Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Kırmızı Bültenle Yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Kırmızı Bültenle Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi M.M.M., Gaziantep'te gerçekleştirilen jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi M.M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın saklandığı yer tespit edildi. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.