Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Kırmızı Bültenle Yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi M.M.M., Gaziantep'te gerçekleştirilen jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi M.M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın saklandığı yer tespit edildi. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa