Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25- 30 Aralık tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 9'u adli kontrol şartı ile olmak üzere toplamda 20 şüpheli serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP